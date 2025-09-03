SMDIF Puebla entrega 88 aparatos funcionales

El presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, llevaron a cabo la octava entrega de aparatos funcionales, beneficiando de manera directa a 88 personas con discapacidad.

Durante su intervención, el edil Pepe Chedraui refrendó su compromiso de trabajar a favor de los grupos de atención prioritaria y de seguir poniendo en orden a la capital poblana. Afirmó que el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Municipal, busca acercar esta ayuda a quienes más lo necesitan y se suma para que las y los poblanos tengan una mejor movilidad y calidad de vida.

“Que no es una silla de ruedas lo que se entrega, sino que lo que se entrega es la movilidad de la persona, de las familias que viven con las personas; la ayuda que se dan es mucho más fácil moverse con un aparato de movilidad”, expresó.

Por su parte, la presidenta del patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, señaló que estas acciones representan una oportunidad de esperanza para las y los beneficiarios, así como para sus familias y cuidadores.

“Hoy estamos aquí para entregar mucho más que aparatos funcionales: estamos entregando comodidad, seguridad, libertad de movimiento y autonomía. Cada uno de estos apoyos significa una oportunidad para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con mayor independencia, continuar con sus actividades diarias y tener una mejor calidad de vida. En el DIF Puebla Capital tenemos claro que la inclusión comienza cuando derribamos barreras y ofrecemos herramientas que hagan la vida más justa y digna”, señaló MariElise.

En esta entrega se otorgaron 52 sillas de ruedas para adulto, cinco infantiles y una semideportiva, así como dos andaderas para adulto, una silla cómodo-ducha, dos sillas especiales para parálisis cerebral (una para adulto y otra infantil), cinco bastones ortopédicos de cuatro puntos, seis bastones guía, cuatro bastones con asiento, dos muletas canadienses, un par de muletas básicas y siete andaderas para adulto.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, señaló que estos aparatos funcionales representan esperanza y progreso, haciendo una diferencia significativa para las y los poblanos.

“En el DIF de Puebla Capital trabajamos con compromiso y con dedicación; el esfuerzo es diario y es esencial para alcanzar nuestros objetivos, hacer una diferencia significativa en la vida de las poblanas y de los poblanos. La empatía, el respeto y la solidaridad deben guiar nuestras acciones, pues no solo estamos brindando servicios, sino también esperanza y oportunidades para un mejor futuro”, afirmó el director general Jesús Alejandro Cortés Carrasco.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando con paso firme en su labor de mejorar la movilidad y bienestar de quienes más lo necesitan.

