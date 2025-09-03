Profeco alerta sobre obsolescencia programada en dispositivos electrónicos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre la obsolescencia programada, una práctica que limita la vida útil de dispositivos electrónicos y fomenta su reemplazo.

La obsolescencia programada reduce intencionadamente la duración de productos electrónicos como celulares, computadoras, electrodomésticos y otros aparatos de uso diario, causando fallas tempranas o desuso planificado.

Por ello, se identificaron cinco tipos de obsolescencia:

Física (materiales frágiles)

(materiales frágiles) Estética (diseños que se vuelven obsoletos)

(diseños que se vuelven obsoletos) Funcional (incompatibilidad tecnológica)

(incompatibilidad tecnológica) Indirecta (falta de refacciones o soporte)

(falta de refacciones o soporte) Percibida (presión social o marketing que hace creer que ya no sirve).

Las consecuencias comprenden daño ambiental debido a la acumulación de basura electrónica que contamina agua y tierra; explotación excesiva de recursos naturales que incrementa gases de efecto invernadero.

México genera aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas de basura electrónica, lo equivalente a llenar cuatro veces el Estadio Azteca.

Asimismo, afecta negativamente el bolsillo de los mexicanos, ya que la obsolescencia programada obliga a los consumidores a gastar en repetidas ocasiones para adquirir nuevos dispositivos.

Para hacer frente a esta práctica se recomienda lo siguiente:

Fortalecer la gestión de residuos electrónicos .

. Regular la obsolescencia programada .

. Promover la economía circular con reutilización, reparación y reciclaje.

con reutilización, reparación y reciclaje. Educar a la población sobre el consumo responsable.

Finalmente, la institución llama a reflexionar sobre el consumo acelerado, involucrar a fabricantes y consumidores a generar prácticas sostenibles y duraderas.

