México envía 37 narcos a Estados Unidos; suman 92

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este martes que el Gobierno de México trasladó a 37 presos vinculados a organizaciones criminales a Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y con el compromiso de que la justicia estadounidense no solicitará la pena de muerte para los trasladados.

Los detenidos fueron enviados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Con esta entrega, suman 92 los presos mexicanos extraditados a Estados Unidos durante la actual administración.

#ÚLTIMAHORA 🚨El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, #OmarGarcíaHarfuch, confirmó el traslado a Estados Unidos de 37 operadores de organizaciones criminales.



La entrega de los reos se realizó a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense bajo el compromiso… pic.twitter.com/8qqNllWc65 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 20, 2026

Entre los trasladados destacan líderes de carteles considerados objetivos prioritarios. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, fue detenido en febrero de 2025 por su vínculo con un ataque al Ejército. Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de Los Deltas, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado en diciembre de 2025 por homicidio, secuestro y tráfico de drogas sintéticas.

También fue entregado Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, identificado como uno de los líderes que tomó el control del cártel de Los Beltrán Leyva tras la captura de Arturo Beltrán Leyva. Junto a él fueron trasladados Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del mismo cartel, y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

El operativo se realizó desde la madrugada, con elementos del Ejército, Guardia Nacional, SSPC y Marina, que concentraron a los reclusos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, para luego trasladarlos al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Las autoridades informaron que la custodia y entrega se realizó con respeto a los derechos fundamentales y en apego a la Ley de Seguridad Nacional.

Esta tercera entrega se produce semanas antes de una reunión bilateral para tratar temas de seguridad, en un contexto de tensiones por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles incursiones en territorio mexicano para combatir el narcotráfico.

Te recomendamos: