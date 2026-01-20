Sobreexplotación de acuíferos amenaza seguridad alimentaria en Puebla

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, advirtió que la sobreexplotación de mantos acuíferos pone en riesgo la seguridad alimentaria a largo plazo en el estado de Puebla.

Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, la funcionaria indicó que Puebla cuenta únicamente con seis acuíferos, los cuales el 33 por ciento presenta un déficit debido a la extracción excesiva.

De acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los mantos acuíferos sobreexplotados se ubican en el Valle de Tecamachalco y en la zona de Libres-Oriental.

Además, se encuentran bajo monitoreo constante los correspondientes al Valle de Puebla, Valle de Tehuacán, Atlixco-Izúcar de Matamoros e Ixcaquixtla.

Al respecto, Altamirano Pérez destacó la instalación de 122 reservorios en la Mixteca, diseñados para captar y almacenar agua de lluvia para el riego de cultivos en zonas de alta sequía.

A pesar de los retos hídricos, la secretaria resaltó que el campo poblano vive un momento de alta productividad.

Detalló que la producción agrícola alcanzó un valor de 68 mil millones de pesos el año pasado y Puebla se consolidó como el décimo productor de alimentos en México.

Asimismo, refirió que la entidad es referente nacional tras erradicar el 97 por ciento de la plaga del gusano barrenador.

“Tenemos que trabajar con una visión a largo plazo para seguir garantizando los alimentos de nuestras familias”, sentenció la secretaria.

