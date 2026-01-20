Decomisaron 600 autopartes y droga tras operativo en la 46 Poniente

En el operativo de la 46 Poniente, fueron decomisadas 600 autopartes, así como droga, informó la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, quien confirmó la detención de personas, cuya cantidad no precisó.

En conferencia de prensa, la funcionaria puntualizó que los cateos realizados a diversos inmuebles el pasado viernes fueron resultado de indagatorias sobre el almacenamiento de unidades y autopartes de procedencia ilícita.

Detalló que, en las inspecciones, se logró el aseguramiento de aproximadamente 600 autopartes, como llantas, facias, puertas, espejos retrovisores y faros, además de 18 motores de diferentes marcas y 73 cajas de transmisión.

Además de 50 computadoras automotrices, así como un vehículo, una placa con reporte de robo, siete bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal y un arma de fuego tipo escopeta.

Refirió que se realizó la detención de personas durante los cateos y aseguró que siguen avanzando las investigaciones.

