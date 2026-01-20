IBERO Puebla da la bienvenida a nuevos estudiantes en Primavera 2026

Un nuevo capítulo en la historia de la IBERO Puebla se escribe este 2026, con la llegada de las y los nuevos integrantes de la Comunidad de Gansos. Un centenar de jóvenes promesas llegaron a la que será su Casa de Estudios de ahora en más, y fueron recibidos a puertas abiertas con el cariño particular que caracteriza a la Inmersión de Primavera 2026.

Este evento, además de ser la bienvenida calurosa a la Universidad, es la muestra del acompañamiento profundo, comunitario y solidario que la Casa de Estudios da a su Comunidad en cada paso de la vida. De inicio a fin, las y los miembros de este nido de Gansos son abrazados para poder ser las y los mejores para el mundo.

El día comenzó con toda la información que necesitan saber para garantizar una estadía segura, con el mejor nivel académico y disfrutando al máximo todas las oportunidades que les brinda la IBERO Puebla: los grupos estudiantiles, la oferta de deportes y talleres artísticos, y las instalaciones de vanguardia —como el área de serendipia, con espacios comunes para estudiar y descansar—, así como las salas de computación o de especialización con los que cuenta cada carrera.

Igualmente, fueron recibidos por los miembros de la Consulta Jesuita. El Mtro. Arturo González González, SJ compartió que el nuevo alumnado ingresa a una Institución con más de 400 años de historia educativa, de inspiración humana y jesuita. “Para nosotros, sus vidas y la formación que les vamos a dar están en el centro de la misión que tenemos”, afirmó.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de su ahora segunda casa, extendió un caluroso recibimiento al estudiantado, que empezó por honrar sus lugares de origen; jóvenes de Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y otros municipios de Puebla pudieron reconocerse como parte de una comunidad multicultural, diversa y hermanada.

“Estamos muy interesados en que sean excelentes profesionistas, que estudien duro, que sean muy buenos y que cuando salgan de aquí pongan en alto el nombre de la IBERO Puebla”: Dr. Alejandro Guevara

A su vez, animó a esta nueva generación a ser excelentes en sus vidas y sus profesiones, para poder alcanzar uno de los máximos propósitos de la Comunidad Universitaria: ser las y los mejores para el mundo; esto, señaló, debe ser siempre desde una visión integral que la Casa de Estudios les facilita con múltiples espacios de esparcimiento y desarrollo integral, así como con autocuidado, otro aspecto del que se ocupa la IBERO Puebla al facilitar áreas de acompañamiento psicológico, nutricional y espiritual.

“Imagínense que ustedes tienen en sus manos una semillita, y esa semillita es su vida universitaria. De cómo crezca esta semillita para ser un árbol frondoso, como los que tenemos acá, va a depender de qué tanto cuiden esas semillitas”; con esa alegoría, los animó a ver siempre por su bien integral como parte de esta nueva etapa de vida.

Este recibimiento no solo fue para el estudiantado: madres, padres y tutores de estas jóvenes promesas también recibieron la bienvenida como parte de la familia ampliada de la Universidad. A través de un espacio de diálogo y acompañamiento, aprendieron a integrarse a la vida universitaria de sus hijas e hijos.

La Mtra. Giovana Gaytán Ceja, orientadora psicológica de la Coordinación de Formación y Orientación Educativa (FOE), acompañó los sentires de papás y mamás que depositaron la confianza en la IBERO Puebla para formar a sus hijas e hijos, quienes desarrollarán talentos y conocimientos para mejorar el mundo.

En este espacio, la psicóloga les brindó algunas claves para poder sobrellevar esta etapa de la vida, donde factores como la distancia, el cambio, las emociones y el proceso de crecer pueden ser difíciles si no se tiene el acompañamiento adecuado tanto para las y los nuevos universitarios como para sus familias. En ese sentido la paciencia, el amor y la autonomía, son claves que les ayudarán en este nuevo capítulo como integrantes de la Comunidad IBERO Puebla.

