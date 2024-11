Equipo de la UDLAP participará en Mundial de Taekwondo Poomsae

Roy Martínez y Sandra Guzmán, integrantes del Equipo Representativo de Taekwondo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participarán en el World Taekwondo Poomsae Championships 2024, a celebrarse del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Hong Kong. En este encuentro, el estudiante asistirá como formista y la entrenadora asistente de los Aztecas como referee.

Para este evento, Roy ganó su lugar durante el Selectivo Nacional de Poomsae o Formas realizado en Villahermosa, Tabasco, compitiendo en una categoría de 18 a 30 años con gente de mucha experiencia incluyendo a medallistas mundiales, lo cual da un valor especial a la clasificación y lo preparó para competir contra lo mejor del mundo en la modalidad de freestyle. “Al estar cumpliendo un sueño me siento muy orgulloso de mí mismo, de lo que he logrado y estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado, espero que este campeonato me sirva mucho para crecer como persona y seguir dando resultados para la universidad”, expresó el estudiante de Administración de Empresas de la UDLAP.

Por su parte, la coach Sandra fue elegida como referee tras llevar a bien sus actuaciones en eventos anteriores, por eso también estará en una competición previa, donde aprenderá las bases de lo que viene para el taekwondo mundial en la modalidad de poomsae, sobre todo el cómo se va a calificar el próximo año y el ir ajustando parámetros a nivel competitivo. “Después de muchos años de mantener el reglamento muy tranquilo vienen muchos cambios enfocados en llevar esta modalidad a Juegos Olímpicos de 2028; fundamentalmente se retoma un poco a la base marcial donde la técnica es importante y ahora se definen por toda la parte de presentación, de apreciación, de velocidad, fuerza, ritmo, tempo, la forma y la expresión de energía”, expuso la entrenadora de la Tribu Verde.

Para ambos integrantes de los Aztecas UDLAP, su participación en el Mundial de Poomsae los llena de emoción por representar a México en una modalidad donde tiene mucha oportunidad para llevarse varias medallas y de alegría por estar en un país con demasiada cultura. “Que el deporte te lleve a lugares donde difícilmente pensarías ir como Hong Kong, en verdad es una situación muy emocionante, ya que en lo personal podré conocer la cultura y todo el concepto que te brinda”, expresó la coach Guzmán.

De esta forma, los Aztecas de la UDLAP se pondrán en modo internacional con la participación de dos de sus elementos en este mundial que se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en el Hong Kong Coliseum, bajo la idea de derramar talento, canalizar todos los esfuerzos para cumplir la meta de lograr una medalla y representar a la Tribu Verde de la mejor manera.

