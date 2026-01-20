Hallan sin vida a mujer indigente en Cuautlancingo; investigan hipotermia

La mañana de este martes se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en el municipio de Cuautlancingo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en situación de calle, quien presuntamente falleció a causa de hipotermia. Se trata del segundo caso registrado en menos de una semana en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades luego de localizar el cuerpo de una mujer de entre 40 y 45 años en la parte posterior de la Capilla del Tepeyac, ubicada sobre la calle Xalatla. La víctima, quien vivía en situación de calle, habría fallecido durante la madrugada de este martes, sin que se observaran huellas visibles de violencia en el cuerpo.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de seguridad acordonaron la zona y notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual permanece en calidad de desconocido.

Cabe señalar que este caso se suma al ocurrido el pasado fin de semana, cuando un hombre de aproximadamente 65 años de edad, también en situación de calle, perdió la vida presuntamente por hipotermia en un parque del municipio de Xicotepec, en medio de las bajas temperaturas registradas en la entidad.

