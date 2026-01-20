Comparece ante el Congreso el titular de Educación Pública

Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, donde destacó el impulso de la educación en Puebla con humanismo, inclusión y equidad.

En materia de educación superior, el secretario destacó la creación de cuatro sedes de la Universidad de la Salud, ubicadas en Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Zoquitlán y Yaonáhuac, con la finalidad de atender a 424 estudiantes, así como la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad Pública que se encuentra en el municipio de Amozoc, que ya cuenta con 211 policías en servicio.

Con la finalidad de atender a la población vulnerable, el funcionario estatal refirió que Puebla es la primera entidad en el país en contar con un Centro de Desarrollo Infantil de educación inicial dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario Femenil, en Ciudad Serdán. También dijo que a través del Programa Pedagogía Hospitalaria, se atendieron a 526 estudiantes directamente en los nosocomios.

A favor de jóvenes de zonas marginadas, Viveros Narciso dio a conocer que se entregaron 13 mil 832 kits de gestión menstrual en 100 secundarias. En lo que respecta al “Programa Escuela Sostenible”, mencionó la instalación de paneles solares, captadores de agua y sanitarios ecológicos en 75 escuelas públicas de 31 municipios, para beneficiar a 32 mil 258 estudiantes.

En apoyo a las familias poblanas, el secretario de Educación informó que se benefició a 979 mil 252 estudiantes de primaria y secundaria con uniformes escolares. A través del “Programa Por Amor a Puebla Uniformes Dignos”, fueron favorecidos 657 mil 586 estudiantes de primaria con calzado escolar en los 217 municipios. También mencionó que con el “Programa de Apoyo Único para el Fortalecimiento Educativo Por Amor a Puebla”, se apoyó a 12 mil 824 estudiantes de educación básica.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, a nombre del Partido Movimiento Ciudadano, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales cuestionó al secretario sobre la contradicción entre cobertura estadística y rezago educativo estructural; las acciones para reducir la deserción escolar y el número de estudiantes que abandonaron la escuela en 2025; el rezago en el servicio de internet en escuelas; y las medidas para prevenir la venta y distribución de drogas en instituciones educativas y los protocolos implementados para actuar en estos casos.

Por parte del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar preguntó al titular de la Secretaría de Educación Pública sobre las estrategias que se implementan en las escuelas para fortalecer una sana convivencia escolar y prevenir el acoso escolar; la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas bajo el modelo de educación inclusiva; y las medidas desarrolladas para promover este tipo de educación en el sistema estatal.

Por su parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, a nombre del Partido Nueva Alianza, solicitó información sobre las medidas implementadas para ampliar la cobertura de educación superior en zonas rurales; el desarrollo del proceso de asignación de plazas docentes; los mecanismos de reconocimiento a la práctica docente y las acciones para asegurar que estos procesos sean transparentes y equitativos.

A nombre del Partido Acción Nacional, la diputada Celia Bonaga Ruiz realizó preguntas relacionadas con el procedimiento para atender casos de bullying y violencia digital en las escuelas; el acompañamiento psicológico, jurídico y pedagógico que se brinda en estos casos; de igual manera, las estrategias implementadas para proteger el debido proceso y evitar la criminalización injusta de maestras y maestros cuando existan este tipo de denuncias.

La diputada Araceli Celestino Rosas, a nombre del Partido del Trabajo, cuestionó a Manuel Viveros sobre la evaluación de la dependencia en cuanto a infraestructura educativa en Puebla; las acciones emprendidas para su mejora, especialmente en zonas rurales; y el avance en la reparación de las escuelas afectadas por el huracán Priscila.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez preguntó sobre las estrategias implementadas en las escuelas para fomentar la educación sostenible, el respeto al medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales; así como las medidas para promover la salud física y emocional de la comunidad educativa, tanto de los estudiantes como del personal docente.

Finalmente, la diputada Floricel González Méndez, a nombre del Partido Movimiento Regeneración Nacional, solicitó información sobre la atención a estudiantes migrantes repatriados, ante el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos; de igual manera, las acciones para fortalecer la educación intercultural y la preservación de las lenguas indígenas desde la práctica educativa y los procesos escolares.

