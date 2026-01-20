Encuentran cadáver de adulto mayor encobijado en Chignahuapan

El cuerpo inerte de un hombre envuelto en cobijas fue encontrado en el municipio de Chignahuapan, donde se dio inicio a una investigación para conocer el tipo de hecho al que se enfrentaban las autoridades.

Según los informes, la víctima fue encontrada por pobladores que caminaban por el área cercana a un monte de la comunidad, donde encontraron el bulto con forma humana y, al revisar, vieron que se trataba de un hombre de edad avanzada.

Los civiles llamaron a emergencias y provocaron la movilización de autoridades hasta el sitio, donde se confirmó que el occiso tenía múltiples lesiones provocadas por arma punzocortante en el rostro.

La escena quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el análisis del caso que hasta ahora solo ha sido tratado como un homicidio doloso.

Además, su cuerpo fue llevado a un anfiteatro en calidad de desconocido, sin que hasta ahora se tengan más detalles sobre su origen.

Te recomendamos: