“Catrinerías 2025” supera los 100 mil visitantes en la Ex Hacienda de Chautla

El evento “Catrinerías 2025” en la Ex Hacienda de Chautla recibió a más de 100 mil visitantes durante las celebraciones de Día de Muertos, triplicando las expectativas iniciales. La festividad consolidó a este recinto histórico como polo turístico y cultural del estado de Puebla.

Organizado por el gobierno de Alejandro Armenta a través de “Parques y Convenciones”, el evento generó una derrama económica superior a los 40 millones de pesos. Municipios como San Martín Texmelucan, San Salvador el Verde y San Rafael Tlanalapa registraron ocupación hotelera total y ventas récord.

La directora ejecutiva de “Parques y Convenciones”, Michelle Talavera, destacó que todos los hoteles, cabañas y zonas de campamento reportaron lleno absoluto. El éxito refleja el interés por el turismo cultural combinado con experiencias innovadoras.

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, reconoció el trabajo coordinado con el gobierno estatal. Subrayó que nunca antes Chautla había recibido tal cantidad de visitantes, beneficiando directamente a artesanos y comerciantes locales.

El evento presentó ambientaciones con trajineras, leyendas vivas y representaciones como las “Momias Revolucionarias”. Visitantes de Colombia y diversas partes de México elogiaron la riqueza cultural y calidez de la festividad.

“Catrinerías 2025” consolida a la Ex Hacienda de Chautla como destino emblemático que une cultura, turismo y desarrollo económico. El gobierno estatal prioriza el turismo de experiencia como pilar para el desarrollo regional y el arraigo cultural.

