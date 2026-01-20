Atlixco abre cursos de inglés para fortalecer preparación académica

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía de 18 a 50 años a participar en los cursos de inglés intermedio y conversación intermedio/avanzado, enfocados en fortalecer la preparación académica y profesional.

El curso intermedio iniciará el 4 de febrero (miércoles, 17:00–19:00 hrs), y el de conversación comenzará el 5 de febrero (jueves, 17:30–19:00 hrs).

Ambos tendrán ocho semanas de duración y concluirán a finales de marzo.

Con estas acciones, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el desarrollo educativo y social del municipio.

El inglés ya no es un extra, es una herramienta clave. Invierte en ti, en tu futuro 🇺🇸

✅ Personas de 18 a 50 años

🗓️ Del 4 de febrero al 25 de marzo

⏰ Los miércoles de 5:00 a 7:00 p.m

📍 Biblioteca Municipal “Presidente Juárez”

👉 Más información directamente en la biblioteca pic.twitter.com/ahOTR8EtTm — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) January 20, 2026

