Atlixco abre cursos de inglés para fortalecer preparación académica

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía de 18 a 50 años a participar en los cursos de inglés intermedio y conversación intermedio/avanzado, enfocados en fortalecer la preparación académica y profesional.

El curso intermedio iniciará el 4 de febrero (miércoles, 17:00–19:00 hrs), y el de conversación comenzará el 5 de febrero (jueves, 17:30–19:00 hrs).

Ambos tendrán ocho semanas de duración y concluirán a finales de marzo.

Con estas acciones, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el desarrollo educativo y social del municipio.

