Llega la primera helada de la temporada en la Sierra Norte de Puebla

Este martes por la mañana se registraron bajas temperaturas en municipios de la zona Sierra Norte de Puebla, presentándose la primera helada de la temporada. Los pobladores comenzaron a sacar prendas de abrigo ante el descenso del termómetro.

En Piedras Encimadas, municipio de Zacatlán, el termómetro marcó 5 grados centígrados. Habitantes reportaron que, al salir los primeros rayos del sol, el ambiente era frío, y se pudo observar una capa de hielo cubriendo el césped, además de tinas con agua congelada.

Te puede interesar: Accidente en la Puebla-Tehuacán deja dos personas heridas

Los pobladores anticipan un invierno riguroso, ya que las primeras heladas habitualmente se presentan a mediados de noviembre, aunque este año el frío se ha hecho presente desde mitad del otoño.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que la llegada del frente frío número 11 traerá lluvias y un descenso en las temperaturas, que se mantendrán entre 4 y 6 grados centígrados en las zonas con clima frío.

#Puebla ❄️ El valle de Piedras Encimadas registra la primera helada en el municipio de Zacatlán.



Esta mañana el termómetro marcó 5º centígrados en la zona, por lo que pobladores ya empiezan a sacar las chamarras de temporada.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/P4ZvV5rjV3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 28, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: