Ocho de cada 100 reprueban examen práctico de manejo en Puebla

La tasa de reprobación del examen práctico en simuladores para obtener la licencia de conducir en Puebla es de 8.5 por ciento, en tanto, la expedición de licencias bajó en 9.7 por ciento, al pasar de 900 a 812 solicitudes diarias.

En rueda de prensa, la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, enfatizó que la implementación del examen práctico era necesario para tener la certeza de que quienes obtengan la licencia saben manejar, contribuyendo a mejorar la seguridad vial y reducir riesgos en las vialidades.

Lo anterior, al mencionar que durante las pruebas han detectado a personas que no tienen experiencia alguna detrás del volante.

Explicó que quienes no pasan la prueba del simulador, cuentan con más oportunidades para repetir el examen, durante el mismo año fiscal, sin costo adicional.

Asimismo, comentó que con la implementación de los simuladores, las solicitudes de licencias de conducir bajaron ligeramente al pasar de 900 a 812 solicitudes diarias.

Cabe mencionar que, el examen en simulador tiene una puntuación máxima de 100 y la cantidad mínima para aprobarlo es de 60, dentro de la prueba se evalúan habilidades de manejo práctico y conocimientos teóricos, incluyendo el respeto a señales de tránsito, límites de velocidad y semáforos, así como maniobras de estacionamiento y la capacidad de reaccionar ante peatones y ciclistas.

