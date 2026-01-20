En España, promueven a la ciudad de Puebla como destino turístico

MADRID, ESPAÑA.- En la víspera de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, participó en la Asamblea de Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, y en la inauguración de la exposición Ventana México, que son los primeros encuentros de promoción de la Ciudad de Puebla en el encuentro turístico más importante del mundo.

En la Asamblea, el secretario expuso el trabajo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que preside el alcalde Pepe Chedraui, para preservar y promover el patrimonio edificado, pues el Centro Histórico, considerado como patrimonio por la UNESCO, es el principal atractivo turístico en los mercados regional y global.

Acompañado por el director de Turismo, Carlos Huerta Ramírez, fueron recibidos por el jefe de la Cancillería, Óscar Arturo Vargas Esparza, y en la Asamblea, que se celebró en la Embajada de México en España, fue electa la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Asociación en México.

Posteriormente, Oropeza Casas y Carlos Huerta hicieron una presentación de la ciudad de Puebla como destino, destacaron atractivos, como la gastronomía, el patrimonio y la cultura, así como cualidades, entre ellas la ubicación geográfica, la seguridad, la amplia gama de servicios turísticos y la hospitalidad de su gente.

Asimismo, asistieron a la inauguración de la exposición Ventana México, una estrategia de promoción inaugurada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México, Quirino Ordaz, en el atelier de la reconocida agencia de viajes El Corte Inglés, dirigida a ciudadanos del mundo, agentes de viajes y prestadores de servicios turísticos con operaciones internacionales, muestra parte de las tradiciones y costumbres de las y los mexicanos en temporada de Día de Muertos, como las catrinas colocadas en el Zócalo.

En esta gira de trabajo, el secretario Jaime Oropeza y el director Carlos Huerta, llevarán a los más de 155 mil profesionales del sector turístico internacional de 156 países, reunidos en FITUR, toda la oferta de atractivos que ofrece la ciudad para viajantes de Europa y todo el mundo.

