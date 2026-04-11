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Ayuntamiento de Puebla imparte pláticas de bienestar emocional a estudiantes

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Estrategia municipal busca que juventudes identifiquen emociones.

Como parte de la estrategia para fortalecer el bienestar integral de las juventudes, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, continúa impulsando ciclos de conferencias dentro de instituciones educativas de la capital.

El Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, dirigido por Carolina Cabrera Victoria, impartió dos pláticas en la Unidad Educativa Octavio Paz, beneficiando a más de 200 estudiantes con contenidos enfocados en la autoestima, el bienestar emocional y la prevención de autolesiones en adolescentes.

Estas charlas tienen como objetivo generar espacios seguros de diálogo y reflexión, donde las juventudes puedan identificar emociones, fortalecer su confianza y adquirir herramientas para su autocuidado, contribuyendo así a su desarrollo personal.

Con estas iniciativas, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con las juventudes, promoviendo entornos más sanos, informados y empáticos para las juventudes poblanas.

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