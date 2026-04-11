Pavimentación de Prolongación Reforma registra 89% de avance

Durante un recorrido de supervisión a los trabajos de pavimentación en Prolongación Reforma, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó un avance de 89 por ciento, y reafirmó que es una obra que beneficiará a miles de personas al mejorar la movilidad y la conectividad en la capital poblana.

Informó que actualmente en la capital poblana se cuenta con seis módulos de ocho proyectados, con la meta de alcanzar 15 para cumplir el programa de pavimentación de 33 vialidades, el cual se ejecuta a una tercera parte del costo, gracias al respaldo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este esquema forma parte de una estrategia que contempla la intervención de 5 mil calles en proporción.

El titular del Ejecutivo subrayó que las labores se realizan de día y de noche para reducir afectaciones a la población. Reconoció el esfuerzo del personal que labora en horario nocturno, de 21:00 a 06:00 horas, y destacó que estas acciones se extenderán a regiones como la Sierra Norte, Nororiental, Mixteca y Sierra Negra.

Durante la supervisión nocturna en la rehabilitación de la avenida Prolongación de la Reforma, el gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió la obra acompañado de vecinos, trabajadores y maquinaria en operación, constató en sitio los avances y dialogó directamente con la ciudadanía, donde habitantes destacaron la mejora inmediata en la vialidad, después de años de abandono, y la cercanía del mandatario.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, precisó que los trabajos iniciaron el 12 de marzo y contemplan la intervención de 7.49 kilómetros, con beneficio directo para 22 colonias, entre ellas Jardines de Zavaleta, Cleotilde Torres, Valle del Rey y Francisco I. Madero. Añadió que las condiciones climatológicas no han detenido el avance de la obra.

Detalló que ya se concluyeron vialidades clave como la 7 Norte, la Avenida Jesús Reyes Heroles, Calzada Zavaleta —que conecta con la Recta a Cholula— y Camino Real, que enlaza con la Federal a Atlixco, lo que fortalece la red urbana de la ciudad.

En representación de la comunidad, la presidenta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo, expresó su reconocimiento por la rehabilitación de 10 calles mediante el uso de carpeta asfáltica recuperada y tratada, acción que mejora las condiciones de tránsito y eleva la calidad de vida de las familias.

En tanto, Josefina Hernández e Israel Molina, vecinos de la colonia Reforma Sur, coincidieron en que la intervención era necesaria en una de las principales arterias de la ciudad y reconocieron la rapidez y eficiencia del proceso, así como la presencia directa del gobernador en territorio, lo que señalaron, refleja compromiso, perseverancia y cercanía con la ciudadanía, además de anticipar beneficios para miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener cercanía permanente con la gente, al escuchar de forma directa las necesidades de las comunidades y dar respuesta con obras que transforman su entorno, fortalecen el bienestar social y consolidan un desarrollo con sentido humano.

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