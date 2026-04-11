Estudiantes de bachillerato BUAP participan en clase internacional sobre Física de partículas

Un grupo de 30 estudiantes del Bachillerato Internacional 5 de Mayo (B5M) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) participó de forma virtual en la clase maestra internacional “Hands on Particle Physics: Looking for strange particles”, junto con alumnos procedentes de Bosnia y Herzegovina, Italia y Grecia. La actividad se realizó en el marco del décimo aniversario de la celebración de este ejercicio científico en la BUAP, derivado del convenio firmado con el International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).

El IPPOG es una red global de científicos, educadores y especialistas dedicados a la educación científica informal y a la participación pública en el campo de la Física de partículas. Durante la jornada, los estudiantes de nivel medio superior analizaron datos reales del experimento ALICE-LHC, uno de los cuatro detectores principales del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). El análisis se centró en la búsqueda de partículas con contenido de quarks extraños, con el propósito de validar la formación del plasma de quarks y gluones en las colisiones de iones pesados registradas por el detector ALICE desde el año 2009.

Los alumnos recibieron clases magistrales impartidas por los doctores Mario Iván Martínez Hernández y Mario Rodríguez Cahuantzi, profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP y miembros del grupo institucional en el experimento ALICE. La asesoría para el análisis de datos estuvo a cargo de Irandheny Yoval Pozos y Josué Martínez García, estudiantes del doctorado en Física Aplicada cuyas líneas de investigación están vinculadas a dicho experimento, así como de Máximo Manzano López, estudiante de servicio social de la licenciatura en Física.

Durante la sesión virtual, que incluyó una conexión directa con las científicas de ALICE-LHC Sarah Pucillo, de Italia, y Bilge Jin Onen, de Turquía, los estudiantes de la BUAP presentaron resultados que mostraron evidencia de la formación del plasma de quarks y gluones. Este estado de la materia habría existido instantes después del evento que dio origen al Universo. Los hallazgos obtenidos por los alumnos del B5M concordaron con los resultados expuestos por sus pares europeos.

La BUAP informó que anualmente cerca de 10 mil estudiantes de nivel superior de 47 países se acercan a más de 200 institutos de investigación en todo el mundo para analizar datos reales de los experimentos del LHC. En el caso de esta edición, el evento fue organizado por la Dirección de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP) y por el doctor Mario Rodríguez Cahuantzi.

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