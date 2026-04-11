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Delfina Pozos advierte que reducción de regidores impacta pluralidad política

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Ante la aprobación de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, denominadas “Plan B”, la diputada Delfina Pozos Vergara consideró que es necesario fortalecer la representación ciudadana y el equilibrio democrático.

En particular, se refirió a que la reforma contempla la reducción del número de regidores en los Ayuntamientos, medida que impacta directamente en la pluralidad política y en la supervisión del ejercicio del poder municipal.

“Es fundamental que la ciudadanía tenga claro que los regidores cumplen una función esencial: vigilar el actuar de los presidentes municipales, revisar las decisiones administrativas y garantizar la rendición de cuentas. No están ahí por casualidad”, subrayó.

En ese sentido, expuso que disminuir el número de regidores no solo implica ahorrar, sino reducir la representación de distintas fuerzas políticas y los contrapesos.

Delfina Pozos reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad desde el Congreso del Estado de Puebla, al defender los intereses de la ciudadanía.

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