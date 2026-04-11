Realizan pesaje y registro para el Torneo de Barrios de Box 2026

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, llevó a cabo la jornada de pesaje, chequeo médico e inscripción de los participantes del Torneo de Barrios de Box 2026, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del deporte en la capital poblana.

La actividad fue coordinada por el Instituto Municipal del Deporte de Puebla, cuyo titular es Ricardo Zayas Gallardo. Durante la sesión de registro se atendió a las y los competidores que intervendrán en las categorías 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 y 2007 libre, contempladas tanto en la rama varonil como en la femenil.

El Gobierno Municipal señaló que el torneo tiene como objetivo continuar impulsando la práctica deportiva entre las y los jóvenes de la capital. Asimismo, reiteró que se mantiene la generación de espacios seguros, ordenados y funcionales para el desarrollo de las actividades deportivas en Puebla.

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