Pepe Chedraui entrega equipos de tecnología sustentable en la Resurrección

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, implementó el programa “Mejoramiento a la Vivienda” en la Junta Auxiliar La Resurrección, beneficiando a 14 mil 641 habitantes en situación de rezago social mediante la entrega de equipos de tecnología sustentable. La iniciativa incluyó la distribución de calentadores solares, captadores de agua pluvial, paneles solares y tinacos a través de Comités de Participación Social.

Durante el evento de entrega, el alcalde capitalino destacó que estos apoyos “llegan directamente a sus casas, sin intermediarios, para que ustedes sean los que realmente sean los beneficiarios”. El programa busca reducir el gasto familiar en servicios básicos mientras fomenta el uso de energías limpias entre la población con mayores carencias.

Carlos Gómez Tepoz, titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, precisó que esta acción atiende problemáticas específicas en la comunidad: 15% de viviendas sin electricidad, 2.5% sin agua potable y 0.57% sin mecanismos sustentables para agua caliente. Subrayó que la iniciativa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, enfatizó que “hablar de vivienda digna es hablar de igualdad, de bienestar y de justicia social”, mientras que el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, resaltó que estos equipos representan “alivio, ahorros y dignidad para las familias poblanas”.

El programa se ejecuta mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025, que contempla 3 mil 863 acciones de equipamiento sustentable en toda la capital, reforzando el compromiso municipal de proporcionar viviendas dignas, seguras y ambientalmente sostenibles.

