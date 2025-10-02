Rodrigo Huescas se perdería el Mundial 2026 por lesión

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas enfrentará un prolongado período de recuperación tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido entre el Copenhague y el Qarabag en la UEFA Champions League.

El club danés emitió un comunicado oficial este jueves detallando que el defensa de 22 años requerirá cirugía y estará fuera de competencia por el resto de la temporada.

El período de rehabilitación se estima entre seis y nueve meses, lo que significa que Huescas no volvería a las canchas hasta abril de 2026, poniendo en riesgo su participación en la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

🚑 Rodrigo Huescas sort sur sur civière après seulement 15 minutes de jeu pour une blessure au genou : ça semble tres peu rassurant… pic.twitter.com/pFoKx9ELJI — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) October 1, 2025

El director técnico Jacob Neestrup expresó su consternación por la lesión: “Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa”.

La lesión ocurrió en el minuto 13 del encuentro cuando Huescas intentaba superar a un rival. Durante la acción, su pie se atoró en el césped generando un movimiento de palanca que terminó causándole la lesión. Las imágenes mostraron la inmediata preocupación del jugador, quien abandonó el campo en camilla llevándose las manos al rostro.

Neestrup destacó además las aspiraciones mundialistas del jugador: “Esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

