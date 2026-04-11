Estas son las actividades que se realizarán en Puebla el fin de semana

Este fin de semana se llevará a cabo una programación de actividades culturales y recreativas dirigidas a público de todas las edades, organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP).

La exposición “El Divino. Miguel Angel, el hombre del renacimiento” presenta 50 réplicas fidedignas a tamaño natural de las obras escultóricas del genio del Renacimiento e incluye la parte más representativa de la Capilla Sixtina; se encuentra en el Nodo Cultural Centro, en la 4 oriente 210, con boletos disponibles en taquilla.

Además, este viernes se llevará a cabo el inicio de la exposición infantil “El Arte que nos une”, una muestra que brinda un espacio para que las infancias y las adolescencias presenten su obra artística; la cita es a partir de las 17:00 horas en el Nodo Cultural D´los, en la 5 sur 506, en el Centro Histórico, con entrada libre.

El sábado se realizarán talleres en el Nodo Cultural D´los, como creación de máscaras, pintura y teatro, dirigidos a niñas y niños de 6 a 17 años, con entrada libre.

Mientras que en el patio del Palacio Municipal se presentarán las “Noches Poblanas”, un espectáculo con más de 30 bailarinas y bailarines de danza folclórica en escena, dirigido a todo público; la cita es a las 18:00 horas.

Para concluir el sábado, el IMACP que dirige Anel Nochebuena llevará a cabo “Lunadas en Palacio” con la presentación de Lengua Gitana e Ibarra Flamenco; el concierto será a las 20:00 horas en el Palacio Municipal.

El domingo, en el zócalo de la ciudad, se realizará el Taller de Barro con el Museo Amparo, una actividad que fomenta la creatividad y la convivencia familiar. A las 12:00 horas se presentará la Banda Sinfónica Municipal, también en el zócalo.

Asimismo, se llevarán a cabo visitas guiadas al Palacio Municipal, disponibles sábado y domingo a las 11:00 y 13:00 horas, donde se ofrece información sobre la historia del recinto.

En Puebla Capital Americana de la Cultura 2026 se cuenta con diversas actividades durante el fin de semana

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