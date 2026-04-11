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sábado, abril 11, 2026
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Ataque en bar “El Cachao” deja tres heridos; descartan uso de explosivos

Por:
Amaury Jiménez
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Sujetos en motocicletas realizaron detonaciones en la colonia 10 de Mayo.

Tras los hechos registrados en inmediaciones del bar “El Cachao”, ubicado en la colonia 10 de Mayo del municipio de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que de inmediato coordinó acciones de apoyo en la zona, a fin de privilegiar la integridad de la población.

Reportes policiales indicaron que sujetos a bordo de motocicletas realizaron detonaciones de arma de fuego que provocaron lesiones a tres personas que laboraban en el lugar, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

La dependencia descarta el uso de material explosivo en el lugar, donde únicamente se encontró una mesa de plástico quemada y cinco altares que tenían incienso, lo que provocaba abundante humo.

La Fiscalía General del Estado realiza las diligencias pertinentes para profundizar en las investigaciones y determinar el móvil de estos hechos.

En el lugar se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Estatal, Protección Civil, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, quienes de manera coordinada y oportuna evacuaron a las personas para su resguardo.

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