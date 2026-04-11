Anuncian cierres viales y rutas alternas por Festival Glow en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, informó sobre la habilitación de vías alternas en el Centro Histórico con motivo de la realización del Festival Glow México.

Los cierres viales estarán vigentes del 11 al 19 de abril en un horario de 18:00 a 21:00 horas, con el objetivo de facilitar la movilidad durante el desarrollo del evento.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad municipal, las principales rutas alternas habilitadas para la circulación vehicular corresponden a las calles 11, 9, 8 y 2 Oriente-Poniente, así como el Boulevard 5 de Mayo.

Asimismo, permanecerán como opciones de tránsito las vialidades ubicadas en los ejes 3, 5, 7, 9 y 11 Norte-Sur.

El gobierno municipal recomendó a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona para agilizar el flujo vehicular durante los días que comprende el festival.

🚧 #CierresViales 🚧



Con motivo del Festival Glow México, se implementarán cierres a la circulación en el Centro Histórico del 11 al 19 de abril, a partir de las 18:00 a 21:00hrs. 👆🏻🚔 pic.twitter.com/inqzupuSj7 — SSC Puebla (@SSC_Pue) April 11, 2026

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