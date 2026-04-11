Desmantelan a “Los Ingobernables” en Puebla, dedicados al narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre el desmantelamiento de la banda delictiva autodenominada “Los Ingobernables”, señalada por su participación en actividades de narcomenudeo y robo a transeúnte en la zona oriente del municipio de Puebla. El operativo interinstitucional derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos.

La FGE detalló que la acción fue resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete, las cuales incluyeron la verificación de denuncias anónimas y vigilancia activa.

Mediante estos trabajos se identificó la operación del grupo delictivo en la colonia El Porvenir, donde mantenían un domicilio utilizado como casa de seguridad y punto para la distribución de droga.

El 10 de abril de 2026, agentes investigadores de la FGE, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la Policía Municipal, ejecutaron una orden de cateo en el inmueble señalado, la cual resultó positiva.

Durante la intervención fueron detenidas seis personas identificadas como Alejandro N., Higo Alberto N., Alan N., Geovanni N., Álvaro N. y Angélica N., presuntos integrantes de esta célula delictiva. En el interior del domicilio se aseguraron 56 dosis de crack, 12 dosis de cocaína, 30 dosis de cristal, 35 dosis de heroína y una bolsa con hierba verde de características similares a la marihuana. Asimismo, fueron localizadas dos básculas grameras.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, la banda operaba de manera continua utilizando el inmueble como centro de distribución y comercialización de narcóticos, además de perpetrar robos a transeúnte en la zona.

Los seis detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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