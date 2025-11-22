Gobierno de Puebla coordina seguridad en Atzizintla

Como parte del acompañamiento institucional del Gobierno del Estado de Puebla y en seguimiento a las acciones coordinadas para preservar la paz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) coordina las acciones tácticas y reactivas en el municipio de Atzizintla.

Para mayor tranquilidad de las y los habitantes, la Policía Estatal desplegó un primer grupo de 25 elementos, quienes, en estrecha coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ya realizan labores de prevención, vigilancia y reacción operativa.

También, y con apoyo de vehículos blindados, las fuerzas de seguridad efectúan patrullajes focalizados y coordinados con autoridades de Veracruz, a fin de garantizar el orden público y prevenir la comisión de delitos en la zona limítrofe.

Con apoyo del Ayuntamiento de Atzizintla, el Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) inició el reconocimiento de puntos estratégicos para la instalación de cámaras de videovigilancia; en tanto, el personal operativo también realizó acciones de proximidad con pobladores, esto con el propósito de promover la cultura de la denuncia.

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, mantiene firme su compromiso de proteger a la población y trabajar de manera coordinada con autoridades federales y municipales, para preservar la paz en Puebla.

