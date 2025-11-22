Llegan 119 especialistas y 20 ambulancias a hospitales de Puebla

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, y el gobernador, Alejandro Armenta, encabezaron el banderazo de salida de 20 ambulancias de alta capacidad operativa y la incorporación de 119 nuevos profesionales del programa federal “Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar”, que inicia en Puebla y que garantiza una cobertura histórica de equipamiento y profesionales de la salud.

Informó que por primera vez los hospitales poblanos operarán con plantillas completas de especialistas. Destacó la llegada de anestesiólogos, cirujanos, pediatras, ginecólogos y enfermeras a hospitales de Puebla, Tehuacán, Acatlán de Osorio y Zautla, lo que permitirá optimizar quirófanos y disminuir los tiempos de espera en zonas históricamente desatendidas.

“Sin lugar a dudas, es un día histórico, porque, por primera vez, nuestros hospitales en el estado contarán con plantillas completas de especialistas, lo que se va a traducir en quirófanos funcionales al 100 por ciento y en una reducción muy importante en los tiempos de espera y, sobre todo, en servicios más cálidos, más oportunos y humanos para nuestra gente”, apuntó el director general del IMSS Bienestar.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció que la política humanista impulsada por la presidenta Sheinbaum transforma la vida de los habitantes de la sierra y de regiones de difícil acceso, donde contar con un médico especialista representa esperanza y seguridad. Reiteró que su administración mantendrá el apoyo financiero al proceso de federalización e invertirá más de 751 millones de pesos antes de finalizar el año para rehabilitar unidades médicas, fortalecer el abasto de medicamentos y adquirir equipamiento esencial.

El coordinador estatal del IMSS Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, resaltó que este proceso marca una nueva etapa para la atención en comunidades remotas. Enfatizó que los profesionales incorporados se suman a una institución cuyo valor descansa en su enfoque humano y transformador. Aseguró que la vocación, ética y sensibilidad del personal serán decisivas para fortalecer el modelo de atención y acercar servicios a familias que nunca habían contado con especialistas ni enfermeras certificadas.

En este marco, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier, presentó 20 nuevas ambulancias adquiridas con una inversión superior a 51 millones de pesos, destinadas a municipios como Pantepec, Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Izúcar de Matamoros, Acatzingo y la zona metropolitana. Paramédicos del SUMA señalaron que estas unidades permitirán mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, garantizar traslados oportunos y brindar mayor seguridad al personal operativo.

El personal médico y de enfermería que tomó protesta expresó su compromiso con el derecho a la salud y con la construcción de un sistema público más justo. Profesionales como Diana Ivette Baltazar y Uriel Juárez Guzmán afirmaron que su llegada a IMSS-Bienestar fortalece la capacidad resolutiva de los hospitales y abre la puerta a una atención más cercana, científica y humana para la población sin seguridad social.

Las nuevas ambulancias incorporan equipamiento de terapia avanzada, ventilador para manejo de vía aérea, oxígeno fijo y portátil, monitor electrocardiográfico de 12 derivaciones, aspirador, inmovilizadores y sistemas de sujeción especializados. Con este equipamiento, Puebla garantiza traslados seguros y la estabilización inmediata de pacientes críticos, reafirmando que invertir en salud significa salvar vidas.

