Comparece en Comisión del Congreso el titular de Anticorrupción

El titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, compareció ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, donde aseguró que la entidad avanza en la construcción de un nuevo modelo anticorrupción y de buen gobierno, que promueve una política preventiva, integral y de cero tolerancia a la corrupción.

Puebla fortalece sus mecanismos de revisión, auditoría y verificación para garantizar que los recursos realmente se traduzcan en bienestar social. Durante este año consolidamos una política fiscalizadora robusta que incluye auditorías internas y externas, así como evaluaciones técnicas. Este esfuerzo integral no solo previene irregularidades, sino que refuerza la confianza de la población en sus instituciones, afirmó el secretario.

Durante su comparecencia, Espidio Reyes informó que la dependencia realizó 136 auditorías a dependencias, entidades y municipios, con el objetivo de verificar el uso adecuado de los recursos públicos, fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la rendición de cuentas, lo que ubicó a Puebla entre los cinco estados con mejores resultados en la fiscalización del gasto federalizado.

El secretario también señaló que, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, la dependencia a su cargo realizó más de tres mil 500 pruebas de calidad a obras públicas y más de tres mil 700 supervisiones a infraestructura ejecutada en diversos municipios del estado.

Durante los cuestionamientos de las y los integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, en representación del Partido Movimiento Ciudadano, preguntó sobre el número de auditorías que derivaron en responsabilidades administrativas y el número de denuncias penales concretadas.

Asimismo, la diputada solicitó información sobre las obras que fueron observadas por fallas graves, las obras suspendidas, el número de funcionarios responsables sancionados y el número de contratistas que fueron sancionados, inhabilitados o boletinados en 2025.

A nombre del Partido Fuerza por México, la diputada Modesta Delgado Juárez preguntó al funcionario público sobre las denuncias de corrupción más comunes que se investigan en contra de personas servidoras públicas y las observaciones recurrentes detectadas en auditorías practicadas a obra pública.

En representación del Partido Nueva Alianza, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala cuestionó las acciones implementadas para atender quejas ciudadanas relacionadas con la prestación de servicios públicos estatales, las medidas preventivas para facilitar el acceso a la presentación de quejas y el seguimiento para supervisar la correcta ejecución de obra pública.

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña, en nombre del Partido Acción Nacional, preguntó al funcionario en cuanto a la recuperación de activos y extinción de dominio, así como sobre sanciones a proveedores y contratistas, el número de carpetas de investigación o procedimientos administrativos, y las investigaciones, procedimientos administrativos o sanciones relacionadas con daños patrimoniales.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Esther Martínez Romano cuestionó sobre las bases para transformar de fondo la cultura institucional en materia de combate a la corrupción, las estrategias para promover la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial y las acciones para prevenir prácticas indebidas en trámites registrales.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Norma Estela Pimentel solicitó información sobre el total de inversión de las obras que fueron supervisadas, las acciones para garantizar la atención de los expedientes remitidos al órgano desconcentrado Transparencia para Puebla y sus municipios, y el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, el diputado José Miguel Trujillo de Ita, del Grupo Legislativo del Partido Morena, tras reconocer el trabajo realizado por la dependencia, solicitó información sobre las acciones para fomentar y garantizar la transparencia con sentido social, las principales metas alcanzadas en materia de apertura institucional, transparencia y datos abiertos, y cuántas autoridades garantes existen actualmente tras la reconfiguración del Sistema Estatal de Transparencia.

