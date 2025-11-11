Pepe Chedraui inaugura feria de Empleo Incluyente

Con el objetivo de generar condiciones para que las y los poblanos sin distinción de su edad, condición física, social o de cualquier tipo, tengan mejores oportunidades de desarrollo personal y laboral para lograr una vida plena, el presidente municipal, Pepe Chedraui, acompañado por la presidenta del SMDIF, MariElise Budib, inauguró la primera Feria de Empleo Incluyente 2025.

Se ofertaron 11 mil plazas, entre ellas más de 200 orientadas a personas con discapacidad y adultos mayores en 24 empresas de las 82 que participarán en total, de forma coordinada entre la Secretaría de Economía y Turismo, el SMDIF y el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

En este sentido el presidente municipal, Pepe Chedraui, resaltó la importancia de acercar oportunidades reales de trabajo a quienes lo requieren en algún momento de su vida, porque tener un trabajo brinda tranquilidad, sueños, planes y transforma vidas. Asimismo, precisó que con ediciones como esta se generan cambios positivos para las familias poblanas y reconoció el esfuerzo de las dependencias y organismos involucrados para el éxito de la Feria.

Participamos en la #FeriaDeEmpleoIncluyente, un espacio que abre oportunidades a mujeres, personas adultas mayores así como jóvenes en búsqueda de su primer empleo para crecer y construir su futuro. 💼



Hacemos equipo por una capital con igualdad y bienestar para todas y todos. pic.twitter.com/58hNXHioHV — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) November 11, 2025

“Esta edición está pensada para toda y todos, pero especialmente para quienes enfrentan mayores retos laborales, personas con alguna discapacidad, adultos mayores y jóvenes en busca de su primer empleo, porque cuando a todas y a todos les va bien, a Puebla le va mejor”, precisó.

En su mensaje la presidenta del Patronato del SMDIF, MariElise Budib, destacó la labor que realiza dicho organismo para apoyar a las personas con discapacidad, ejemplo de ello son los talleres de inclusión laboral que ofrece el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación.

“Al estar aquí en esta feria de empleo, incluyente, compartimos una convicción profunda. El talento no tiene edad, ni género, ni condición, cada uno de ellos tiene algo valioso que aportar a nuestra sociedad. Por ello, hoy celebro y agradezco a las empresas que han abierto las puertas a la diversidad y han dejado atrás las barreras invisibles, convirtiendo la vulnerabilidad en valor”, expresó.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, dio la bienvenida a todos los participantes y subrayó que la mejor política social es generar empleo para todas y todos los poblanos, por esta razón, se cumple con la instrucción del alcalde y de la presidenta del Sistema DIF Municipal de organizar más encuentros entre la industria y los buscadores de empleo, cómo esta Feria de Empleo Incluyente 2025, la cuarta que se ha celebrado en este año.

👩‍💼👨‍💼 La inclusión es trabajo, desarrollo y futuro.

Participamos en la "Feria de Empleo Incluyente 2025", junto a la @DesaEcoPue.💼 pic.twitter.com/vHE6XujReR — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) November 11, 2025

Agradeció a las 82 empresas que participaron en esta edición, los 200 puestos de trabajo en 24 empresas, para personas con discapacidad, así como al Servicio Nacional de Empleo y la Bolsa de Trabajo Municipal.

Cabe mencionar que todas las ofertas laborales son de la Bolsa de Trabajo municipal, la Bolsa del Servicio Nacional de Empleo y de las empresas convocadas para esta edición, son empleos formales, con todas las prestaciones que marca la ley, con sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales, en empresas de sectores como manufactura, construcción, comercio, educación, servicios, entre otros.

Además, se reconocieron a 20 empresas que en el último año han trabajado de la mano con el Gobierno de la Ciudad ofertando vacantes para personas con discapacidad, impulsando políticas públicas que permitan ofrecerles espacios laborales con salarios dignos, que les permita a muchos de ellos ser autónomos e independientes.

