Continúan operativos para localizar a Liam Tadeo en Huauchinango

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP), que encabeza Juan Enrique Rivera Reyes, mantiene las tareas para la localización de Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años de edad, en el municipio de Huachinango, con el firme compromiso de brindar certeza a su familia.

En estas acciones participa de manera coordinada el grupo de binomios K9, de Bomberos del Estado, Guardia Nacional, Policía Municipal de Huauchinango, Protección Civil estatal y Bomberos del municipio.

Las tareas se desarrollan por tierra, aire y en los afluentes de ríos, con tecnología especializada y personal altamente capacitado, con el objetivo de lograr la localización del menor.

Por instrucción del gobernador, Alejandro Armenta, las acciones se mantienen hasta tener resultados positivos para su familia.

