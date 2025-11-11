Hombre es condenado a casi 8 años de cárcel por tocar a menor en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años y 9 meses de prisión en contra de Rafael N., por su responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de una menor de 13 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2024 en el municipio de Puebla, cuando el ahora sentenciado convenció a la víctima de abordar un vehículo en la colonia Santa María Xonacatepec, donde llevó a cabo tocamientos lascivos en su agravio.

La institución procuradora de justicia informó que acreditó el hecho mediante diversas pruebas durante el proceso legal, lo que permitió que el juez dictara la condena privativa de la libertad.

La sentencia incluye además el pago de la reparación del daño correspondiente a la víctima.

