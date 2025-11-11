FGE Puebla condena a 45 años a hombre por feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla acreditó la responsabilidad de Moisés N. en el delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Bárbara Sur, de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el ahora sentenciado sostuvieron una discusión que derivó en agresiones físicas; durante el altercado, el masculino se colocó sobre la mujer y comenzó a asfixiarla hasta privarla de la vida.

Con los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó imponer a Moisés N. una sentencia de 45 años de prisión, así como la reparación del daño moral y material.

