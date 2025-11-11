Zacatlán promueve mecanización para cultivo de chiles serranos

El Gobierno Municipal de Zacatlán, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, inició un programa de mecanización agrícola en las comunidades de Tetelancingo y Yehuala, proporcionando por primera vez servicio de tractor para el cultivo de chile serrano, uno de los productos de mayor valor comercial en la región.

Esta intervención tiene como objetivo incrementar los niveles de producción y reducir los costos operativos para los agricultores locales, en respuesta a la disminución progresiva de mano de obra en el sector rural.

La implementación de maquinaria agrícola forma parte de las estrategias municipales para fortalecer el desarrollo del campo, promoviendo una agricultura más productiva, eficiente y competitiva en el municipio.

