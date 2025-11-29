Activan operativo “Reductor de Velocidad” en Puebla

Con el objetivo de disminuir los incidentes relacionados con el exceso de velocidad y fortalecer la protección en vialidades, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad y Transportes, en coordinación con las policías municipales de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, pusieron en marcha el operativo “Reductor de Velocidad”.

Esta estrategia preventiva está orientada a promover trayectos más seguros. Para ello, se refuerza la vigilancia en puntos estratégicos, mediante la colocación de filtros móviles, patrullajes preventivos, monitoreo del cumplimiento en los límites permitidos y acciones de proximidad ciudadana para recordar a los automovilistas la importancia de respetar los reglamentos viales.

De esta manera, Policías Estatales de Caminos, agentes de Proximidad Vial y policías municipales divididos en distintos grupos, se desplegaron por la Vía Atlixcáyotl, Cúmulo de Virgo, bulevar del Niño Poblano, Calzada Zavaleta y Recta a Cholula, con prioridad en avenidas con mayor flujo vehicular y áreas donde se han registrado incidentes recientes.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar mediante el respeto a la normativa, conducir con responsabilidad y considerar que estas disposiciones buscan proteger la vida de todas y todos.

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, y los Ayuntamientos de la zona metropolitana, reiteran su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar calles más seguras e impulsar estrategias para fomentar la cultura vial.

