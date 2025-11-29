Hombre es asesinado mientras entregaba tenis en Los Héroes

Durante un presunto ataque directo, un hombre fue asesinado a disparos en Los Héroes de la capital poblana; el hoy occiso fue identificado como vendedor de tenis y hasta ahora se desconocen los motivos de la agresión.

La noche de este viernes, un joven, de entre 25 y 30 años de edad, salió a hacer entrega de un par de tenis que presuntamente había pactado con anterioridad. Sin embargo, al bajar de su automóvil en la 127 Oriente con altura de la 18 Sur, fue atacado por sus victimarios.

Según testigos, fueron al menos dos hombres en motocicleta quienes le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar.

Agentes de la Policía Municipal llegaron a la escena junto con paramédicos, pero solo pudieron acordonar el área y certificar la defunción.

La familia del hoy occiso llegó al lugar de los hechos y realizó la identificación del masculino, aunque dijeron desconocer los motivos de la agresión, por lo que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

