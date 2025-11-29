Participaron mil 500 personas en convocatoria “Diputado-Diputada por un Día”

Con el propósito de impulsar el interés y la participación de la ciudadanía en el trabajo legislativo, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil dio a conocer que, a través de su dinámica de “Diputado-Diputada por un Día”, más de mil 500 personas de diversas partes de la República Mexicana participaron en la convocatoria.

La legisladora, quien es presidenta de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, informó que las iniciativas ganadoras, del primero y segundo lugar, serán presentadas en el Congreso del Estado, como reconocimiento a su participación e interés por aportar temas a favor de la sociedad.

