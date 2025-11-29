México Sub-16 se campeón del Torneo 4 Naciones en Cuautlancingo

Torneo 4 Naciones concluye con victoria mexicana en final.

México se corona campeón del “Torneo 4 Naciones” con un marcador de 3 – 2 contra el equipo de futbol de Canadá.

El presidente municipal Omar Muñoz, entregó el trofeo de la justa deportiva a la selección mexicana quien hoy dio todo en la cancha haciendo sentir orgullosa a su afición.

Asimismo, otorgó reconocimientos al equipo de Canadá por su participación.

Por la mañana Costa Rica se enfrentó a República Dominicana venciendo con un marcador de dos goles a cero.

Con este evento de talla internacional Cuautlancingo da un gran paso para consolidarse como cuna del deporte en el estado.

