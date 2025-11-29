Realizan en Congreso diálogo con menores sobre contenidos audiovisuales positivos

A invitación del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, presidente de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Congreso del Estado fue sede del Foro “Imaginnacción: Transformando lo que Vemos”, que realizó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (SIPINNA).

Este ejercicio tuvo como finalidad generar un espacio de diálogo participativo, seguro y respetuoso, donde niñas, niños y adolescentes intercambiaron ideas sobre la programación y contenidos audiovisuales positivos.

El diputado Jaime Aurioles Barroeta, presidente de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, puntualizó que a través de las conclusiones de este foro se elaborará un decálogo relacionado con la regulación de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, para garantizar una formación más humana y sin violencia.

Durante este foro, que se llevó a cabo como parte de las actividades que desarrolla la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales del SIPINNA, el secretario ejecutivo del organismo, Gonzalo Prado Álvarez, destacó la participación de las infancias y juventudes para expresar las necesidades e ideas que permitan mejorar los contenidos y protegerlas de información que no es útil para su desarrollo.

En este evento participaron integrantes de la Comisión de Tecnologías de SIPINNA (SICOM, BUAP y SEP), así como niñas, niños y adolescentes de los municipios de Palmar de Bravo, Huehuetlán, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Coronango, Pantepec, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Amozoc, Tehuacán, Puebla y Pahuatlán.

