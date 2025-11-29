Cómic más valioso del mundo se subastó en 9.12 mdd

Un ejemplar original del cómic “Superman No. 1”, publicado en junio de 1939 por Detective Comics Inc. (antecesora de DC Comics), fue adquirido por 9.12 millones de dólares durante una subasta organizada por Heritage Auctions, estableciendo un nuevo récord absoluto como el cómic más valioso el pasado 19 de noviembre.

El hallazgo de esta pieza se produjo en circunstancias excepcionales: tres hermanos, de entre 50 y 60 años, la descubrieron en 2024 mientras limpiaban el ático de la casa de su difunta madre en San Francisco, donde permanecía oculta dentro de una caja de cartón bajo capas de periódicos antiguos, polvo y telarañas.

La copia, que forma parte de la primera edición limitada de 500 mil ejemplares impresos hace 86 años, recibió una calificación de 9.0/10 por parte del servicio de certificación Certified Guaranty Company (CGC), destacando por su conservación “casi perfecta” con un lomo firme, colores vibrantes y esquinas afiladas.

Newly discovered in mom’s attic.



Is this the world’s most valuable comic book? https://t.co/A2HYbtIZCH pic.twitter.com/RIy4SUkyWJ — Heritage Auctions (@HeritageAuction) October 31, 2025

Según expertos, solo se conocen siete copias con calificación superior a 6.0 en la escala de conservación, y menos de 500 ejemplares sobreviven en la actualidad.

Lon Allen, vicepresidente de cómics de Heritage Auctions, enfatizó que el clima estable del norte de California y el almacenamiento en interiores fueron clave para preservar su estado.

El récord anterior lo ostentaba un “Action Comics No. 1” (la primera aparición de Superman en 1938), vendido en 2024 por 6 millones de dólares.

La edición número 1 de Superman, con 64 páginas que relatan el origen completo del personaje, consolidó al Hombre de Acero como el primer superhéroe de la cultura pop moderna. El comprador de la pieza no ha sido identificado públicamente.

