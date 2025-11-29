Muere Paulina, víctima de arrancones en Vía Atlixcáyotl; donarán órganos

La familia de Paulina ha confirmado el deceso de la joven que era la única sobreviviente del choque ocurrido en la Vía Atlixcáyotl el pasado sábado.

Aparentemente, su familia realizará un proceso de donación de órganos, decisión que previamente había manifestado la joven.

A través de un reporte hecho desde la familia de Paulina a las autoridades correspondientes, este viernes se confirmó el deceso de la joven de 21 años, quien se suma a la lista de víctimas donde se encontraban Rubén Alonso, el conductor del vehículo y César Emilio, copiloto y novio de la hoy occisa.

Tal vez te interese: García Parra defiende iniciativa de arrancones legales para jóvenes

#ÚLTIMAHORA Se confirma este viernes el fallecimiento de la joven Paulina, hasta ahora, única sobreviviente del fuerte accidente ocurrido el pasado sábado en la #VíaAtlixcáyotl, en el que otros dos jóvenes (novio y amigo de la víctima) perdieron la vida.



Familiares de la… pic.twitter.com/gg1TcPU5fA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 28, 2025

Vale la pena mencionar que, durante todos estos días, el estado de salud de Paulina fue reservado, aunque se sabía sobre su situación crítica al haber presentado desde el primer momento un traumatismo craneoencefálico severo.

Previamente ya trascendía su diagnóstico con muerte cerebral, por lo que fueron siete días de larga lucha para ella y su familia, quien además pidió apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos que esto generó.

Por otra parte, hoy también trasciende que la joven había externado en su momento a sus padres, la intención de ser donadora de órganos, por lo que esta petición podría ser respetada tras su muerte.

Editor: Renato León

Te recomendamos: