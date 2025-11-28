Disfrazados de encuestadores asaltan Banco del Bienestar en Tlacotepec

Con chaleco guinda e identificación como encuestadores de Banco del Bienestar, al menos cuatro sujetos armados lograron robar la sucursal ubicada en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, llevándose alrededor de 100 mil pesos.

El atraco ocurrió en la sucursal situada sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, en la población de Tlacotepec de Benito Juárez. En palabras de trabajadores, señalaron que de una unidad descendieron cuatro individuos vestidos como encuestadores; uno de ellos pidió hablar con la persona a cargo, mientras que los otros se quedaron en la entrada realizando supuestos trabajos.

Minutos después, el hombre sacó de entre su ropa una pistola con la cual apuntó a la encargada del banco para que le mostrara dónde estaba el dinero, que la trabajadora entregó por temor a que le quitaran la vida.

En cuestión de segundos, los hombres huyeron del lugar sin rumbo conocido. No hubo personas lesionadas, únicamente una crisis nerviosa por parte de la encargada, quien fue atendida por paramédicos de Protección Civil de Tlacotepec.

La trabajadora señaló que el hombre que se presentó con el nombre de “Gustavo Daniel” solo le pidió el dinero y le advirtió que no hiciera escándalo alguno, ya que una bala podía salir de la pistola.

A pesar de que elementos de seguridad de Tlacotepec llegaron al lugar, nada pudieron hacer, pues los hombres ya habían escapado con el dinero destinado a apoyos para adultos mayores y becas para jóvenes del municipio.

