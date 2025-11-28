Armenta impulsa reestructurar seguridad pública y dos nuevas fiscalías

El gobernador Alejandro Armenta envió un paquete de reformas al Congreso del Estado para establecer la figura del Mando Único Policial, reestructurar el sistema de seguridad pública y crear dos fiscalías especializadas.

Las iniciativas ingresaron al Congreso del Estado por conducto del coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, y fueron turnadas a comisiones para su análisis y aprobación.

Una de las propuestas plantea modificaciones a la Constitución Política de Puebla para establecer un modelo de seguridad basado en la coordinación institucional y el mando único policial a nivel estatal.

Además, señala la profesionalización de las corporaciones, la prevención integral y la participación ciudadana, fortaleciendo los mecanismos locales y comunitarios para mejorar la eficacia operativa.

En un segundo punto, se plantea expedir una nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, incorporando el esquema de mando único a fin de fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno y profesionalizar a las instituciones.

Además, se propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.

También se creará la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados y demás unidades.

Las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo serán dictaminadas en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y en la de Seguridad Pública del Congreso local.

Editor: César A. García

