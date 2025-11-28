Incendio en bodega de Texmelucan alerta a habitantes; no hay heridos

Un incendio en una bodega de tarimas generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de San Martín Texmelucan, a la altura del Hospital Integral sobre la carretera federal México-Puebla.​

El siniestro se registró alrededor de las 11:00 horas de este viernes. Bomberos y Policía Municipal acudieron de inmediato tras la alerta ciudadana para controlar las llamas y acordonar la zona; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.​

Las causas del incendio permanecen desconocidas. Protección Civil y Tránsito Municipal mantienen labores en el sitio y solicitan evitar la zona, ya que varias vías aledañas permanecen bloqueadas por el humo y las maniobras de emergencia.​

Autoridades exhortan a los automovilistas a circular con precaución ante la visibilidad reducida y posibles afectaciones viales mientras continúan las labores.

