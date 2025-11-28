Cierran la autopista Puebla-Orizaba por accidente entre tres unidades

Un accidente múltiple entre tres unidades de carga cerró completamente la autopista Puebla-Orizaba a las 09:45 horas de este viernes en el kilómetro 248, zona de San José Cuyachapa, municipio de Esperanza.​

Las malas condiciones climáticas, como neblina densa y pavimento húmedo, fueron los principales factores del percance, según testigos. Una camioneta de redilas, un camión con bultos de cemento y un tráiler incrustado en el camellón quedaron atravesados, paralizando el paso hacia Puebla.​

El choque generó una larga fila de vehículos que se extiende varios kilómetros, incluso hasta territorio veracruzano. Los primeros informes indican que la velocidad inadecuada contribuyó a que los conductores perdieran el control en este tramo de baja visibilidad habitual.​

Elementos de emergencia trabajan en el sitio para retirar las unidades y verificar si hay personas lesionadas.​

Editor: César A. García

