18.9 C
Puebla City
martes, junio 16, 2026
Inicio Portada

Hombre muere en estación de la Línea 2 de RUTA

Por:
Jesus Zavala
-
11
Un hombre murió al interior de la estación Margaritas de la Línea 2 de RUTA. / Foto: Especial.

Un hombre perdió la vida al interior de una estación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) luego de presentar complicaciones médicas en el sitio.

La tarde del martes, ciudadanos reportaron a emergencias que en la estación Margaritas de la Línea 2, un hombre de aproximadamente 50 años se desvaneció en un andén.

Tras la revisión de paramédicos y policías municipales, se confirmó que el afectado ya no contaba con signos vitales.

Te puede interesar: Pueblos originarios de San Andrés Cholula cierran Bulevar Atlixco

De manera preliminar, se informó que aparentemente el masculino habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante, por lo que la zona quedó bajo resguardo de las autoridades.

Por su parte, una zona de la estación quedó asegurada momentáneamente hasta que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de cadáver y su traslado a un anfiteatro.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Pepe Chedraui entrega obra vial en San Baltazar Campeche

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Condena Sergio Salomón caso de canibalismo en La Resurrección

Redaccion Oronoticias -

Jaime Natale reta a la alianza opositora a hacer públicos los acuerdos

Guillermo Pérez Leal -