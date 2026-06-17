Hombre muere en estación de la Línea 2 de RUTA

Un hombre perdió la vida al interior de una estación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) luego de presentar complicaciones médicas en el sitio.

La tarde del martes, ciudadanos reportaron a emergencias que en la estación Margaritas de la Línea 2, un hombre de aproximadamente 50 años se desvaneció en un andén.

Tras la revisión de paramédicos y policías municipales, se confirmó que el afectado ya no contaba con signos vitales.

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De manera preliminar, se informó que aparentemente el masculino habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante, por lo que la zona quedó bajo resguardo de las autoridades.

Por su parte, una zona de la estación quedó asegurada momentáneamente hasta que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de cadáver y su traslado a un anfiteatro.

#Seguridad 🚑 Agentes de la Policía Municipal de #Puebla resguardaron el cuerpo de un hombre que falleció por complicaciones cardiacas en la estación Margaritas de la Línea 2 de RUTA.



Personal forense y familiares llegaron al lugar para identificar el cuerpo.



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Editor: César A. García

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