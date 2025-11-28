Anuncian 5 corralones públicos para evitar abusos en Puebla

Con el objetivo de poner fin a los abusos en el servicio de arrastre vehicular, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la instalación de cinco corralones públicos en la entidad poblana. Esta medida busca regular el funcionamiento de las grúas y garantizar un servicio justo, transparente y con tarifas adecuadas para las y los poblanos.

El mandatario poblano subrayó que el propósito es proteger y defender a las y los automovilistas. Informó que dichos depósitos vehiculares estarán distribuidos estratégicamente en el estado para ampliar la cobertura y garantizar un servicio eficiente.

Se ubicarán en las regiones de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo; otro en San Martín Texmelucan; uno más en Puebla capital, así como dos adicionales en la Mixteca Poblana y la Sierra Norte.

En este sentido, el gobernador instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para establecer lo más pronto posible los cinco corralones, a fin de fijar un criterio de bajo costo en el servicio de grúas.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que su administración logrará que el arrastre y resguardo de unidades se realice sin que represente una tragedia económica para el dueño de las unidades. “Estamos para resolver, no para ser parte de la corrupción”, concluyó.

Te recomendamos: