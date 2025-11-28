Gaceta Literaria de la IBERO Puebla obtiene registro ante Indautor

En 2022, en la IBERO Puebla nació un proyecto en la Maestría en Literatura Aplicada, que hoy se consolida como una oportunidad para la Comunidad Universitaria para desarrollar su talento, creatividad, profesionalismo y excelencia académica aplicada a la realidad. La Gaceta Literaria llegó a su octava edición, que es el parteaguas de un cambio trascendental en este proyecto.

Por primera vez, la Gaceta salió del campus y fue presentada en el lugar donde se encuentra la literatura poblana: la librería Profética. Frente al público diverso, parte del equipo que conceptualizó, esquematizó, montó y vivió el proceso de realización de esta publicación se reunió no solo para hablar sobre la última edición, sino para compartir una buena nueva: la Gaceta Literaria de la IBERO Puebla ya está en proceso de convertirse en revista gracias a su registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Esto significa que ahora la Comunidad de Gansos IBERO Puebla tendrá la oportunidad de escribir en una revista universitaria reconocida, y podrá catapultar sus textos, collages, fotografías y otras iniciativas gráficas y artísticas a través de este proyecto que ha seguido creciendo a lo largo de los años.

En esta octava edición, la Gaceta Literaria IBERO Puebla imprimió 1,000 ejemplares.

Arianna Chable Fuentes, integrante del equipo editorial de la Gaceta, moderó el espacio con sus compañeras y compañeros de equipo, quienes compartieron todos los esfuerzos y procesos que implica crear un número de este rotativo.

El equipo, integrado por 13 estudiantes de las licenciaturas en Comunicación, Diseño Gráfico, Diseño Estratégico de Información, y Literatura y Filosofía, recibió el acompañamiento del Dr. José Sánchez Carbó, académico del Departamento de Humanidades, y la Mtra. Tatiana Vázquez Niconoff, jefa del Laboratorio Editorial donde nace desde el concepto hasta el producto final de las gacetas.

Durante la presentación en Profética, Diego Nava Zerón, del equipo editorial, compartió cómo cada persona del equipo cumple un rol, pues desde la tercera edición de la gaceta el proyecto ha sido elaborado enteramente por el alumnado de licenciatura.

Jesús García Morales, también a cargo de la edición, ahondó en la importancia de cada una de las personas involucradas. “Todas las decisiones de la Gaceta se hacen en equipo. Es muy importante que nos podamos ver un día a la semana para trabajar, porque desde el inicio tenemos un calendario muy exacto donde está planeado todo lo que hay que hacer, sesión por sesión”. Por ello, cada decisión, voz, mirada y criterio influye en cada número.

Como parte del equipo de diseño, la estudiante Carolina Tujillo Martínez dio fe de cómo este trabajo en equipo ha sido clave para ediciones pasadas. Recordó la tercera edición de la Gaceta, que fue la primera vez que se amplió la convocatoria a cualquier miembro de la Comunidad para que escribieran del amor. También en otras ediciones, bajo las temáticas de salud mental o libertad de expresión, las ideas han confluido para perfeccionar los textos y brindar espacio a la creatividad.

Y es que no solo se trata de la integración de textos, imágenes y elementos multimedia —como listas de reproducción incluidas en el número de viajes—. La estudiante Ilse Cova Martínez explicó que el equipo de diseño y maquetación aprovecha aspectos como la presentación de los títulos, donde juegan con el espacio en la hoja. La diseñadora explicó que para el equipo son elementos sumamente significativos, “ya que tienen un trabajo semántico tipográfico en relación con los textos, dándole al lector algunas pistas del escrito”.

La presentación cerró con la lectura de dos obras incluidas en esta edición de la Gaceta. El primero, hecho por la estudiante de primer semestre de Literatura y Filosofía, Krista Carral García, quien compartió su cuento Cabaret, sobre un sueño rojo y dionisiaco. El segundo texto fue de Paola López Ramírez, de séptimo semestre de la misma licenciatura, en el que una Nube ácida persigue su sueño, donde no para de caer.

La Gaceta Literaria de la IBERO Puebla se sigue consolidando dentro y fuera de la Institución como un esfuerzo estudiantil singular entre muchos otros, donde las y los estudiantes de las carreras involucradas sacan el mayor provecho de sus talentos en un entorno de aprendizaje situado en la realidad.

