Volkswagen Puebla detendrá producción de Taos, Jetta y Tiguan en fin de año

La planta de Volkswagen en Puebla detendrá la producción de Taos, Jetta y Tiguan para cerrar el año, informó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Hugo Tlalpan Luna.

En un video dirigido a los agremiados del Sitiavw explicó que la producción de Taos se detendrá por completo el viernes 5 de diciembre, ya que el jueves 4 de diciembre sólo terminará de trabajar el primer turno y el segundo ya no entraría.

En el caso de Jetta y Tiguan trabajarán hasta el viernes 19 de diciembre el primer y segundo turno, mientras que el tercero ya no entraría a trabajar.

Tlalpan Luna pidió a los trabajadores de la armadora alemana esperar la información oficial sobre este cese de actividades y no abundó sobre las razones de los paros de producción ni de la fecha de regreso para los técnicos, así como las condiciones en las que tomarán este descanso.

El año pasado, la firma alemana también paró su producción como parte de las vacaciones de fin de año, sin embargo, este 2025 ha sido marcado por los diferentes paros técnicos a lo largo de los últimos meses, debido a los bloqueos carreteros y las negociaciones de los aranceles con Estados Unidos, lo que se ha reflejado en la disminución de su producción y de las exportaciones al país vecino.

