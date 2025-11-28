Ernestina Godoy confirma su llegada al despacho de la FGR

Ernestina Godoy Ramos confirmó que asumirá como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la salida de Alejandro Gertz Manero. La funcionaria se comprometió a desempeñar el cargo con “ética, firmeza y justicia“.

Mediante un mensaje en redes sociales, agradeció la confianza para fungir como consejera jurídica del Ejecutivo federal. Calificó esta experiencia como “uno de los mayores retos y privilegios” en su trayectoria profesional.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo que la acompañó en la Consejería Jurídica y los avances logrados. Tras su renuncia a ese cargo, fue designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

La designación se produce tras la renuncia formal de Alejandro Gertz Manero a la FGR. El exfiscal explicó en una carta al Senado que su salida obedece a una embajada que le ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina, detalló que fue elpropio Gertz Manero quien propuso a Godoy como su sucesora interina. El proceso de designación definitiva del próximo fiscal general corresponde al Senado de la República.

Godoy Ramos cuenta con amplia experiencia en el servicio público y en el sistema de justicia mexicano. Su nombramiento busca garantizar la continuidad en las investigaciones prioritarias del órgano constitucional autónomo.

Al pueblo de México:



Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025

